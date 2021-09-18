Пересильд и Шипенко прибыли на "Байконур" для подготовки к съёмкам фильма в космосе

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Экипажи корабля "Союз МС-19", в состав которых входит съемочная группа фильма "Вызов", прибыли на космодром "Байконур" для завершения предстартовой подготовки, сообщает Роскосмос в своем telegram-канале.

"В течение предстоящих двух недель основному и дублирующему экипажам предстоит выполнить насыщенную программу тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования", - говорится в тексте поста.

Подготовка начнется с инструктажей по работе на пилотируемом корабле и проверки средств связи. Также будущим участникам полета предстоит подготовить личные вещи для укладки на борт "Союза".

Напомним, в основной "киноэкипаж" входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

Как ранее писал сайт kp.ru, художественный фильм "Вызов" станет первым в киноиндустрии, снятым в космосе. Он является частью научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.

Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих.

Запуск корабля запланирован на 5 октября. Планируется, что съемки продлятся до 17 октября, после чего съемочная группа вернется на Землю.