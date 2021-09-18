В Киеве прошел митинг против ограничительных мер в связи с пандемией

Ситуация с коронавирусом на Украине осенью несколько ухудшилась Фото: REUTERS

В Киеве несколько сотен человек вышли на акцию протеста на Михайловскую площадь. Они выступили против ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, а также против обязательной вакцинации.

После акции на площади активисты прошлись по центру Киева. В руках они пронесли плакаты с надписями "Стоп фейк-пандемия", "Права человека", "Наша воля - свобода!". Как сообщает ТАСС, митингующие не надевали маски во время акции протеста. Также они не соблюдали дистанцию.

Ситуация с коронавирусом на Украине осенью несколько ухудшилась. За последние сутки в стране было зафиксировано более 6 тысяч новых случаев заболевания. На Украине действует адаптивный карантин, когда каждый регион сам устанавливает жесткость санитарных норм.

Как ранее писал сайт kp.ru, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказывался за возможность изменения названия страны на «Русь-Украину». Таким образом, считает он, украинской стороне удалось бы насолить России и отобрать у страны «бренд русских».