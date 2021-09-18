Мария Захарова: Закон об иностранных агентах в России не отменят

Мария Захарова уверена, что закон об иностранных агентах России необходим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Закон об иностранных агентах в России не отменят, так как он необходим для сдерживания влияния западных партнеров через агентов на территории страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Отмены закона об иноагентах никакой не будет, - написала Захарова. - Ибо если его отменят, у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны".

Также она сравнила российский закон об иностранных агентах с американским. И результаты оказались не в пользу последнего.

В частности, по словам Захаровой, в США "иноагентом может стать реально любое юридическое или физическое лицо", в то время как в России "этим статусом наделяются некоммерческие организации, общественные объединения, иностранные СМИ, а также те информационные ресурсы и юрлица, которые созданы для распространения материалов СМИ-иноагентов на территории России", а также физические лица, выполняющие аналогичные функции.

Представитель МИД привела в пример положение сотрудников российских RT и "Спутника" в Соединенных Штатах. По ее словам, они "могут рассказать много интересного о вызовах на допросы, пристрастных досмотрах на таможне, подходах сотрудников спецслужб, примерах психологического прессинга со стороны правоохранительных органов в отношении журналистов и членов их семей".

Как ранее писал сайт kp.ru, российская Государственная дума в декабре 2020 года в третьем и окончательном чтении приняла закон о регулировании деятельности иностранных агентов, разработанный комиссиями Совета Федерации и нижней палаты по недопущению иностранного вмешательства в дела России.

В соответствии с документом, физические лица, которые получают иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иноагентами. Такой статус также могут получить незарегистрированные политические некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа.