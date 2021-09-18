Ученый предсказал превращение Украины в пустыню из-за климата

В пустыню может превратиться весь юг Украины Фото: Shutterstock

Из-за изменения климата большая часть Украины может превратиться в огромную пустыню, заявил в эфире телеканала "Украина 24" директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По его словам, на это потребуется всего 30 лет. В качестве примера ученый привел Олешковские пески – небольшой участок пустыни в Херсонской области, на месте которого всего десятилетие назад был чернозем.

"Мы сейчас стоим перед угрозой и собственно перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины, - предупредил руководитель научного центра. - Все то, что является степной зоной, через 30 лет может быть следующими Олешковскими песками".

Он уточнил, что только решительное вмешательство властей может предотвратить экологическую катастрофу в стране.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший министр по вопросам ЖКХ, а ныне депутат Верховной рады Алексей Кучеренко прогнозирует, что с наступлением холодов Украину ожидает энергетическая катастрофа.