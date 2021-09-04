Украинский депутат заявил, что Незалежную ожидает энергетическая катастрофа

Украину через несколько месяцев ожидает энергетическая катастрофа, считает депутат Верховной рады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С наступлением холодов Украину ожидает энергетическая катастрофа, считает бывший министр по вопросам ЖКХ, а ныне депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.

По его словам, газ в стране сейчас очень дорогой, и «что будет делать наша промышленность, наш бизнес, наши бюджетные учреждения», в бюджетах которых такие затраты не предусмотрены, он «точно не понимает». В отопительный сезон Киеву придется закупать около трех третей от потребностей в голубом топливе по рыночной стоимости, заявил парламентарий в эфире телеканала «Наш».

При этом Алексей Кучеренко отметил, что ему непонятно, почему президент страны Владимир Зеленский договаривается о транзите газа через Украину после запуска «Северного потока — 2» с Германией и США, а не с Россией.

«Я только точно знаю, какая реальная энергетическая катастрофа будет буквально в два-три месяца», - подытожил депутат.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин ранее говорил, что наша страна выполнит взятые на себя обязательства по транзиту газа через украинскую территорию.

Как писал сайт kp.ru, 1 сентября украинский лидер пообщался с президентом США Джо Байденом в Белом доме. После этой встречи Зеленский заявил, что Штаты в случае энергетических проблем Незалежной введут санкции против «Северного потока – 2».

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