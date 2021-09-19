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В мире19 сентября 2021 0:31

Депутат Европарламента назвал Францию "другом второго ранга" для США

Также он заявил, что ЕС выиграет только в том случае, если будет вести независимую от США политику
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Депутат Европарламента назвал Францию "другом второго ранга" для США

Депутат Европарламента назвал Францию "другом второго ранга" для США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что расторжение Австралией контрактов на поставку французских подлодок из-за создания альянса AUKUS говорит о том, что Франция для США - друг "второго ранга".

- Последний эпизод, касательно подлодок, показал нам, что Соединенные Штаты играют только за себя и поэтому Европейский союз, он, конечно, выиграет только от того, что он будет вести независимую от США политику ... Мы всегда будем для американской стороны друзьями, но друзьями, но, если можно так сказать, второго ранга, - рассказал депутат в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".