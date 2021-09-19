Сенатор Пушков предупредил о "растущих трещинах" внутри НАТО Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков предупредил, что конфликт между США и Францией из-за создания нового альянса и сотрудничества с Австралией по подводным лодкам грозит привести к кризису внутри НАТО.

По его мнению, политика усилить давление на Китай со стороны Америки рискует обернуться удар по европейским союзникам.

- Если США продолжат линию на создание чисто англо-саксонского альянса, это грозит привести к растущим трещинам внутри НАТО. Парадокс в том, что, пытаясь усилить геополитическое давление на Китай, американцы наносят удар по союзникам в Европе. И подтверждают уверенность европейцев, что для США Европа перестает быть приоритетом, - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новое партнерство США с Британией и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе не направлено против Китая, Вашингтон готов "к жесткой конкуренции", но не стремится к конфликту с Пекином.

По ее словам, партнерство AUKUS не нацелено на какую-либо страну", оно "сосредоточено на защите стратегических интересов США".