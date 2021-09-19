В Сочи открылся 32-й российский кинофестиваль "Кинотавр". На фото: Екатерина Шпица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи 18 сентября в 32 раз открылся российский кинофестиваль "Кинотавр". Он стартовал разговором о женщинах в кинематографе и чествованием Сергея Сельянова - первого продюсера, который удостоился почетного приза смотра.

- В 32-й раз в этом курортном городе собираются кинематографисты, чтобы представить свои собственные вселенные, свои миры, чтобы предъявить их профессиональному сообществу, от которого зависит судьба авторского кинематографа, которому необходима экспертная оценка, - сказал на открытии президент фестиваля Александр Роднянский.