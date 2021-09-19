Crew Dragon приводнился в Атлантике после трехдневной миссии на орбите с непрофессиональным экипажем Фото: REUTERS

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трёхдневного полета приводнился в Атлантике. Посадка на воду была произведена неподалеку от побережья штата Флорида.

16 сентября 2021 года ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX вывела на орбиту высотой 590 км с полностью непрофессиональным коммерческим экипажем корабль Crew Dragon. Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию запуска корабля.

В состав экипажа вошли исследовательница Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено, инженер Кристофер Семборски и основатель компании Shift4 Payments миллиардер Джаред Айзекман, который и оплатил полет. Все три дня у них была возможность наблюдать за Землей и космосом. Для этого носовую часть Crew Dragon специально оснастили большим стеклянным куполом.

Напомним, целью гражданской космической миссии стал сбор денег для лечения детей с онкологическими заболеваниями.