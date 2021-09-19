В России разработали новый пистолет-пулемет "КЕДР-PARA" для спецназа Фото: Иван МАКЕЕВ

В России разработали новый пистолет-пулемет. Модель оружия, получившая название "КЕДР-PARA", предназначена для правоохранительных органов и сил спецназа.

По словам начальника бюро продаж стрелкового оружия АО "Златмаш" Вадима Асташина, пистолет-пулемет разработан в инициативном порядке "Златоустовским машиностроительным заводом" (входит в госкорпорацию "Роскосмос"). Его госиспытания должны начаться в 2022 году.

- "КЕДР-PARA" ПП-2011.000 разработан под патрон калибра 9х19. Эта модель должна прийти на смену пистолету-пулемету ПП-91 "Кедр", который на данный момент находится на вооружении в силовых структурах, - объяснил Асташин РИА Новости.

Он также добавил, что пистолет-пулемет предназначен для ведения ближнего боя в городе. При небольших размерах и весе он обладает большой огневой мощью. Его скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту, а начальная скорость полета пули достигает 430 метров в секунду.

Ранее сайт kp.ru писал, что изделие под шифром "Рысь" - модульный пистолет Лебедева (МПЛ), который разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии, успешно завершил гоиспытания. Он будет выпускаться в двух вариантах: стандартном исполнении для войск и варианте для выполнения особых боевых задач бойцам спецназа с глушителем.