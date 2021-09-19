BBC: Врачи четырех стран выявили вирус RSV у детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачи из четырех стран мира сообщили о массовом заражении детей малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), пишет ВВС News. Он способен вызывать заболевания дыхательных путей.

На случаи инфицирования детей обратили внимание медики США, Британии, Швейцарии и Японии. По словам главы отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, первые заражения младенцев и детей новым вирусом произошли еще в апреле текущего года, из-за чего отделения интенсивной терапии сразу оказались переполнены.

Ученые предполагают, что пандемия коронавируса могла повлиять на распространение RSV и из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса. Отмечается, что всплеск заболеваемости RSV был зафиксирован как раз после ослабления ковидных мер.

У большинства инфицированных детей вирус проявляется в легкой форме, как простуда с насморком и кашлем. В некоторых случаях он приводит к бронхиолиту и воспалению нижних отделов легких.