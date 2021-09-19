Глава научного центра ДНКОМ полагает, что штамм коронавируса "мю" уже могли завезти в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На территорию России, возможно, уже завезли новый штамм коронавирусной инфекции под названием «мю». Такое заявление сделал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, отметив, что в странах, где штамм «дельта» не получил широкого распространения, «мю» начал активно вытеснять другие штаммы.

Как рассказал эксперт, первые случаи заболевания новым штаммом «мю» были зарегистрированы на прошлой неделе в ряде азиатских стран, где введен строгий карантинный режим. Кроме того, первые зараженные «мю» выявлены в Европе.

«Значит, что экспансия идёт по планете, и значит, уже в России есть пациенты, у которых коронавирус «мю». Но из-за того, что данные по сиквенсам закрыты, мы не можем оценить, какая доля их в популяции», - заявил специалист, заметив, что также не сможем оценить, как будет развиваться заболеваемость именно штаммом «мю».

Исаев сообщил, что штамм «мю» появился относительно недавно и на сегодняшний день не попал в перечень штаммов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вызывающих обеспокоенность, однако уже входит в перечень штаммов, за которыми организация пристально следит. По словам специалиста, на данный момент можно наблюдать конкурентную борьбу между «мю» и «дельта».

«В тех странах и местностях, где «дельта» не получил широкого распространения, «мю» вытесняет остальные штаммы», - приводит ТАСС слова специалиста..

Напомним, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от всех циркулирующих сегодня штаммов коронавируса.