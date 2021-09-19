Bloomberg: США планируют закупить у Pfizer 500 млн доз вакцины для нуждающихся стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США ведет переговоры с американской компанией Pfizer по вопросу закупки 500 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции для передачи их нуждающимся странам.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сделку между администрацией президента США Джо Байдена и фармацевтической компанией, производящей препарат в сотрудничестве с немецким партнером BioNTech, планируют заключить уже в ближайшие дни. Ожидается, 500 миллионов доз вакцины будут распределены между нуждающимися государствами при помощи международного механизма COVAX.

Предполагают, что о сделки будет объявлено в преддверии саммита по COVID-19, который продет по инициативе американского лидера 22 сентября в виртуальном формате на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Издание уточняет, что в июне этого года Белый дом уже заключал аналогичную сделку с компанией Pfizer, но поставки препарата идут медленно, что, как заявляет агентство, приводит к тому, что «во многих менее обеспеченных странах - участницах [COVAX] привита пока лишь малая часть населения».

Напомним, ранее председатель Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Абдулла Шахид заявил о необходимости достичь цели всеобщей вакцинации от коронавирусной инфекции в конце следующего года, призвав бороться с вакцинным неравенством.