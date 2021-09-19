Избирательные участки на выборах в Госдуму РФ открылись в шести городах Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть избирательных участков для голосования на выборах депутатов Государственной думы РФ открылись в воскресенье, 19 сентября, в шести городах Китая. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Пекине.

Как передает РИА Новости, в российском диппредставительстве уточнили, что избиркомы открылись в посольство России в Пекине, а также в генеральных консульствах страны в Гонконге, Шанхае, Харбине, Шэньяне и Гуанчжоу. Работа участков продлится в течение одного дня с 8.00 по местному времени до 20.00.

Отмечается, что особенностью голосования является празднование Дня осени в Китае в данный период. «Это серьезный праздник с выходными днями», - заявляют в пресс-службе российского посольства.

В посольстве также напоминают, что в ходе выборов депутатов Госдумы РФ седьмого созыва в 2016 году на избирательные участки пришло до 1,5 тысячи человек.

Напомним, накануне в Центризбирком сообщил о явке за два дня голосования на выборах. Согласно приведенным данным, к вечеру первого дня, 17 сентября, она составила 16,85 процента без учета досрочного и электронного голосования, а также зарубежных участков. К 20:00 по мск субботы, 18 сентября, уровень этой явки вырос до 31,51 процента, что свидетельствует о том, что в голосовании приняли участие 15,5 миллиона россиян.