Около 214 тысяч избирателей изменили выбор в ходе онлайн-голосования в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Примерно 214 тысяч избирателей воспользовались возможностью переголосовать в ходе онлайн-голосования в столице, что составляет около 12,5 процента проголосовавших онлайн. Такое заявление сделал глава общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье.

«Вечером поздно и ночью пошел слух, что чем больше заходишь, тем больше шансов на призы. У нас взрывной рост - 214 тысяч уникальных людей прибегло к отложенному решению за все время», - заявил глава штаба, отметив, что отложенное решение не влияет на участие в программе «Миллион призов».

Как писал сайт kp.ru, по данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, число жителей столицы, принявших участие в дистанционном электронном голосовании, превысило 1,5 млн человек. Одним из таких избирателей стал глава города Сергей Собянин, проголосовавший в помещении Общественного штаба на Краснопресненской набережной при помощи смартфона.

Напомним, для того чтобы получить возможность проголосовать дистанционно, москвичам необходимо было до начала выборов зарегистрироваться на сайте mos.ru, подав соответствующие заявление. Кроме Москвы электронное голосование было доступно еще в шести других российских регионах.