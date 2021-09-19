Одесский завод удобрений остановил работу из-за роста цен на газ Фото: REUTERS

Одесский припортовый завод, который является одним из крупнейших производителей удобрений в Европе, остановил производство на фоне повышения цен на газ.

«Сегодня остановили карбамид, завтра остановят производство аммиака», - приводит издание «Страна.ua» слова сотрудников предприятия, которые сообщили, что причиной остановки работы стало резкое подорожание продукции производство, что вызвано ростом цен на газ в Европе.

Отмечается, все хранилища завода забиты карбамидом под завязку, а продавать продукцию можно только в убыток завода, поскольку покупатели не собираются платить новую цену.

Как ожидается, в ближайшее время завод перейдет на рабочую трехдневку. Кроме того, руководство предприятия ищет новую фирму поставки газа.

Напомним, цены на газ стремительно росли несколько дней подряд и достигли более 950 долларов за 1 тысячу кубометров, однако позже пошли вниз. Тем не менее они остаются на достаточно высокой точке, а председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер предполагает, что стоимость газа в Европе снова побьет рекорды, что связано с дефицитом голубого топлива.