Первые итоги голосования на выборах в Госдуму РФ будут известны после 21:00 мск 19 сентября 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первые данные по выборам депутатов Государственную думы РФ восьмого созыва появятся после 21:00 по московскому времени в воскресенье, 19 сентября, когда закроются последние участки в Калининградской области. Такое заявление сделал зампред Центризбиркома Николай Булаев.

«После 21:00 по московскому времени», - приводит ТАСС ответ зампреда на вопрос, когда будут публиковаться первые результаты выборов в Госдуму РФ.

Напомним, выборы в Государственную думу восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату пройдут прямые выборы глав девяти российских субъектов и 39 региональных парламентов.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Центризбирком РФ сообщили о явке за два дня голосования на выборах. Согласно представленных данным, к вечеру первого дня голосования, 17 сентября, явка составила 16,85 процента без учета досрочного и электронного голосования, а также зарубежных участков. К 20:00 по мск субботы, 18 сентября, уровень данной явки вырос до 31,51 процента. Это говорит о том, что в голосовании приняли участие 15,5 миллиона россиян.