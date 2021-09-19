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Политика19 сентября 2021 12:52

Памфилова: трое председателей комиссий, где был вброс на выборах, освобождены от должностей

На выборах в Госдуму РФ подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней
Источник:kp.ru
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Элла Памфилова.

Элла Памфилова.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трое председателей участковых комиссий, где был отмечен вброс бюллетеней в ходе выборов в Госдуму восьмого созыва, освобождены от должностей. Такое заявление в воскресенье, 19 сентября, сделала глава Избиркома Элла Памфилова.

Как уточнила глава ЦИК, на выборах в Госдуму РФ подтвердилось восемь случаев вбросов бюллетеней в шести российских субъектах. Речь идет о Республике Адыгея, Ивановской, Кемеровской, Брянской, Московской, Саратовской областях. Всего на 45 участках выявили почти 7.5 тысяч, недействительных бюллетеней.

«В республике Адыгея, Брянской и Кемеровской области освобождены уже от должности председателей УИК, на которых случилось факты вброса», - приводит корреспондент kp.ru слова главы Центризбиркома, которая уточнила, что результаты отменены.