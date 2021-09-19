Элла Памфилова: Надо быть безумцем, чтобы под видеонаблюдением делать вбросы

Глава ЦИКа Элла Памфилова отреагировала на "нарушениях на выборах" Фото: REUTERS

Элла Памфилова выглядела слегка взволнованной и немного расстроенной. Ее ознакомили с сообщениями о "нарушениях на выборах", большинство из которых оказались фейками.

И вот как отреагировала глава ЦИКа:

- Видим потоки, которые выливаются на наши головы, на головы наших коллег. Некоторые оппозиционные партии призывали 17 и 18 сентября не приходить и не участвовать в дистанционном голосовании. Но это право для всех наших избирателей, независимо от их политических пристрастий, — отметила Элла Памфилова в ЦИКе 19 сентября. — Хочу обратиться к нашим коллегам. Одна наша коллега пострадала из-за агрессивного поведения представителя одной из оппозиционных партии - друг к другу более бережно давайте относиться.

Она отметила, что эти дни и предстоящая ночь связаны с невероятными нагрузками.

- Это сторона той беспрецедентной открытости и прозрачности, в которой мы все работаем. Да, мы себе сами усложнили жизнь. Мы за короткий спрессованный период внедрили новации. Мы облегчили возможность голосования для наших избирателей. Сделали более доступными участки для людей с ограниченными возможностями, маломобильных граждан, расширяем охват электронного голосования и бесконтактные виды информирования. Для комиссии нагрузка возросла в два раза. Система настолько прозрачна, что все тайное становится явным, — подчеркнула глава ЦИК.

Элла Памфилова напомнила, что в случае сомнений наблюдатели могут дойти до ближайшей территориальной комиссии и включить перемотку видеозаписи с избирательного участка.

- Есть те, кто не сведущ в процедуре, но горит желанием скорее хайпануть - и от них потоки недостоверной информации обрушиваются на головы всех, — подчеркнула она.

В качестве примера Элла Памфилова опровергла слух о якобы вбросах бюллетеней:

- Руководитель штаба одной из партий, у которой очень мало наблюдателей, буквально в истерике: наблюдаем, перематываем, смотрим, вбросы, вбросы... Мы стали смотреть, жалоб нет... потом я вспомнила, как вчера ходила голосовать, мне выдали четыре бюллетеня в Подмосковье. И я потом вот такую пачку с трудом засовывала в урну для голосования, а есть места, где девять бюллетеней. И мы разобрались - это никакой не вброс. Одно издание извинилось уже за такое утверждение. Коллеги, надо быть безумцем, чтобы под видеонаблюдением делать вбросы, — резюмировала она.

Для демонстрации того, насколько трудно даже четыре бюллетеня разом отправить в щель урны для голосования, Памфилова попросила добровольцев из числа журналистов проделать это под камерами. Действительно, получилось не сразу и не у всех…

- Это что, вброс? А это расценивалось как вброс, — пояснила Памфилова.

Она также напомнила телефонный номер «горячей линии» ЦИК: 8 800 200 00 20.

- Возникла сложная ситуация - звоните. Мы всегда придем на помощь, — добавила глава Центральной избирательной комиссии.

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