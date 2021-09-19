Посол России в Афганистане проголосовал на выборах в Кабуле

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Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов принял участие в выборах в Госдуму, сообщает в воскресенье, 19 сентября, специальный корреспондент kp.ru Александр Коц.

Представитель российской дипмиссии для этого посетил специально оборудованный избирательный участок в Кабуле. Для дипломатов его открыли внутри охраняемого периметра.

Как ранее писал сайт kp.ru, для россиян в столице Афганистана открыли избирательный спецучасток в шлюзе безопасности.

Чтобы до него добраться, придется пройти два пункта контроля. На первом дежурят вооруженные автоматами представители радикального движения "Талибан"*, на втором – представители РФ. Всех входящих тщательно досматривают и проверяют наличие российского паспорта.

Подробнее о том, как проходят выборы в Кабуле читайте в специальном репортаже kp.ru.

*Запрещенная в РФ террористическая организация