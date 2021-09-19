Голосование специального назначения: Как работает избирательный участок в Кабуле

В Афганистане оборудовали специальный участок для голосования в шлюзе безопасности Фото: Александр КОЦ

«Это кара-кара-кара Каракум…» - негромкая музыка из колонок на избирательном участке в посольстве России в Афганистане создавала у избирателей лирическое настроение. Голосование здесь, в отличие от России и многих других диппредставительств, проходит в один день – ситуация особая. И чтобы не растягивать хлопотное с точки зрения обеспечения безопасности мероприятие на трое суток, было принято решение «отстреляться» за воскресенье.

Для сотрудников дипмиссии участок открыли внутри охраняемого периметра. Все, как и на «большой земле». Избирательная комиссия, кабинка, опечатанная урна… И два бюллетеня на каждого: один – партийный, другой – одномандатники от Нижегородской области. «У нас тут филиал нижегородской губернии, - шутят члены УИКа. – На самом деле просто посольство территориально приписано к этому региону».

Для российских граждан, проживающих в Афганистане, оборудовали специальный участок в шлюзе безопасности. Однако, чтобы добраться до него, нужно пройти два пункта контроля. На первом – блокпост Талибана*. В воскресенье его ощутимо усилили. У шлагбаума разместили пикап с пулеметом, автоматчики заняли позиции по бетонным бойницам, боевики на проходной ненавязчиво обыскивали электорат и наличие у него российского паспорта.

Следующий блок – уже российский, перед воротами в посольство. Здесь избирателям предстояло пройти усиленный досмотр – рамки металлоискателя, ручной детектор российских бойцов из охраны дипмиссии, сканер для сумок и рюкзаков. Женщин на входе вежливо и тактично досматривает российская медсестра. А что делать – других представителей прекрасной половины человечества в посольстве не осталось, все вылетели в Россию.

- Я гражданка России, это моя Родина, поэтому и пришла, - говорит Айза Бангарова.

- Давно тут живете?

- Около года. С мужем приехали в гости к родным. А тут такое…

- Домой думаете уезжать?

- Конечно. Ждем рейса вывозного, полетим обязательно.

В российской дипмиссии снова собирают списки желающих улететь. Возможно очередной эвакуационный борт будет уже в этом месяце, когда из России в Афганистан прилетит гуманитарная помощь.

Избирательный участок специального назначения оформлен по всем правилам – тут и тайная комната для голосования, и вся наглядная документация, чтоб избиратель успел ознакомиться, за кого можно проголосовать.

- Мне очень приятно, что у меня есть такая возможность проголосовать за депутатов в российские законодательные органы, - говорит седой мужчина.

Он приехал с женой в гости – постоянно проживает в Москве, - но из-за смены власти застрял. Теперь тоже надеется на вывозной борт.

Через рамки металлоискателей проходят трое деловых афганцев, у одного – автомат на плече. Делегация от талибов*. Они проходят в тень под навесом, садятся на пластиковые стулья и закидывают ногу на ногу.

- Они пришли, чтобы охранять ваших граждан, которые идут на выборы, - поясняет местный дуканщик, говорящий на неплохом русском. – Кстати, вот этот парень учился в Москве, а это его старший брат, который работает с мэром города. От главы Кабула они и получили приказ обеспечить вам защиту на время выборов.

Сабрина Мохамад пришла на голосование с мужем Милядом Нурзаем и маленьким сыном Джамалом. С будущим супругом она познакомилась в Ростове, он учился в Университете информатики и электроники.

- Его выдворили из России, и я за ним сюда приехала, - говорит девушка.

Миляд открыл в Ростове магазин, но нарушил миграционное законодательство. За что и был депортирован, получив запрет на въезд, который будет действовать еще год. Соответственно и процедура получения российского гражданства для него усложнилась.

- Жизнь с приходом Талибана сильно изменилась? – спрашиваю у Сабрины.

- Сильно. В Афганистане очень тяжело жить, для меня, по крайней мере. Работы нет, свободы, как в Ростове, тоже нет. Там намного лучше.

На момент написания этой заметки голосование в Афганистане продолжалось.

*Запрещенная в России террористическая организация

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