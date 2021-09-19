Макрон и Байден обсудят разорванный Австралией контракт по подлодкам

Эмманюэль Макрон обсудит с Джо Байденом ситуацию с подлодками для Австралии Фото: REUTERS

Французский лидер Эмманюэль Макрон обсудит с президентом США Джо Байденом ситуацию, которая возникла с контрактом на закупку субмарин у Франции, разорванный Австралией. Об этом рассказал в эфире телеканала BFM представитель французского правительства Габриэль Атталь.

По его словам, диалог пройдет в ближайшее время по инициативе Макрона. Атталь не уточнил, какие именно предложения могут поступить главе американского государства от французских властей.

Как ранее писал сайт kp.ru, 15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально объявил о разрыве соглашения с Францией о строительстве подводных лодок.

Это связано с трехсторонним соглашением с Великобританией и США, по которому Австралия получит технологии американских субмарин и сможет их строить на своей территории, следовательно, необходимости покупать европейские подлодки больше нет.