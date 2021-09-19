МИД России заявил, что голосование за рубежом проходит спокойно

Во всех странах голосование проходит спокойно
Фото: Олег ЗОЛОТО
Министерство иностранных дел России удовлетворено ходом и организацией избирательной кампании за рубежом, заявил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в воскресенье, 19 сентября.
"Во всех странах голосование проходит спокойно, без каких-либо эксцессов", - уточнил Аскальдович.
Дипломат также призвал всех россиян, которые находятся за пределами страны, воспользоваться конституционным правом и проголосовать за кандидата, которого считают наиболее достойным.
Как ранее писал сайт kp.ru, с аналогичным обращением с соотечественникам выступил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что министерство иностранных дел делает все необходимое для того, чтобы российские граждане, находящиеся за рубежом, могли в полной мере реализовать конституционное избирательное право.
В общей сложности за границей организованы порядка 350 избирательных участков, где сформированы избирательные комиссии.