МИД России заявил, что голосование за рубежом проходит спокойно

Во всех странах голосование проходит спокойно Фото: Олег ЗОЛОТО

Министерство иностранных дел России удовлетворено ходом и организацией избирательной кампании за рубежом, заявил журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в воскресенье, 19 сентября.

"Во всех странах голосование проходит спокойно, без каких-либо эксцессов", - уточнил Аскальдович.

Дипломат также призвал всех россиян, которые находятся за пределами страны, воспользоваться конституционным правом и проголосовать за кандидата, которого считают наиболее достойным.

Как ранее писал сайт kp.ru, с аналогичным обращением с соотечественникам выступил глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что министерство иностранных дел делает все необходимое для того, чтобы российские граждане, находящиеся за рубежом, могли в полной мере реализовать конституционное избирательное право.

В общей сложности за границей организованы порядка 350 избирательных участков, где сформированы избирательные комиссии.