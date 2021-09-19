В России не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса "мю" Фото: Мария ЛЕНЦ

В России случаев заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции под названием «мю» не выявлено. Такое заявление сделал и руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиль Хафизов, назвав маловероятным тот факт, что штамм «мю» может стать причиной новых волн заболеваемости в мире.

«По результатам секвенирования геномов коронавируса, проводимых лабораториями Роспотребнадзора и других ведомств, не выявлено случаев заболеваемости штаммов "мю"», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Хафизов указал на то, что по различным данным, новый штамм значительно медленнее распространяется, чем «индийский» дельта, и «маловероятно», что он сможет стать причиной новых волн заболеваемости в мире.

Напомним, ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев предположил на территорию России уже завезли новый штамм коронавирусной инфекции под названием «мю», отметив, что в странах, где штамм «дельта» не получил широкого распространения, «мю» начал активно вытеснять другие штаммы.