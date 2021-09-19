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Политика19 сентября 2021 15:54

Посол РФ заявил, что переговоры с США по кибербезопасности дают результаты

В июле Путин и Байден обсудили эту тему в телефонном разговоре
Абдулла ШАКИРОВ
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Посол РФ заявил, что переговоры с США по кибербезопасности дают результаты

Посол РФ заявил, что переговоры с США по кибербезопасности дают результаты

Фото: Shutterstock

Переговоры России и США по информационной и кибербезопасности дают первые видимые результаты, рассказал журналистам посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Напомним, в августе 2021 администрация президента США рассказала о прогрессе в переговорах с Россией по кибербезопасности.

Как писал сайт kp.ru, в начале июля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Джозефом Байденом. Американский лидер затронул тему продолжающихся кибератак с использованием вирусов-вымогателей, которые произошли на территории США. Он призвал российские власти пресечь деятельность хакеров, действующих на территории России. Байден заявил, что американские власти предпримут все меры для защиты народа и инфраструктуры Соединенных Штатов перед киберугрозой.