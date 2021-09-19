Вирусолог Чумаков сообщил, что болеющие ОРВИ не могут заразиться коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Люди не могут заразиться коронавирусом, если простудились или болеют ОРВИ, рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта профессор Петр Чумаков.

Как объяснил вирусолог Ura.ru, человек может заболеть COVID-19 вскоре после того, как переболеет ОРВИ. В этом случае, отметил он, течение коронавируса может оказаться тяжелым, поскольку организм будет ослаблен.

«Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ… Идет защита, потому что выделяется интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения», – сказал Чумаков.

Ранее заслуженный врач России Владимир Круглый назвал наиболее подверженную заражению коронавирусом группу крови. По его словам, в Китае проводили специальное исследование, в котором участвовали 3 тысячи пациентов с коронавирусом. И более 30% из них имели вторую группу.