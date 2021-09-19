Минобороны: все военнослужащие ЦВО проголосовали на выборах в Госдуму

Все военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа проголосовали Фото: REUTERS

Голосование на выборах в Госдуму завершилось в Центральном военном округе (ЦВО), сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

"Все военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа проголосовали на избирательных участках в рамках единого дня голосования по выбору депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ и высших должностных лиц субъектов РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны РФ объявило о завершении голосования в Восточном военном округе.

Как писал сайт kp.ru, глава Минобороны России Сергей Шойгу принял участие в голосовании на выборах в Госдуму в пятницу, 17 сентября. Он посетил участок, который открыли на территории 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ. Министр выразил надежду, что "все придут и проголосуют", так как от принимаемых законов зависит дальнейшая жизнь россиян.