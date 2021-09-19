Памфилова предложила проводить выборы во время дополнительных школьных каникул в октябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российским властям стоит продумать возможность дополнительных школьных каникул, чтобы проводить в это время выборы, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Глава ЦИК во время обсуждения в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве предложила ввести одну дополнительную каникулярную неделю в октябре. Она заявила, что поговорит об этом с президентом России Владимиром Путиным. Как отметила Памфилова, октябрь – самый «маломобильный месяц», и не случайно, что именно тогда проводится перепись населения в РФ.

«Если где-то прийти к единому знаменателю...в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю, то можно было бы проводить выборы без больших потерь», – сказала председатель ЦИК.

Как писал сайт kp.ru, первые данные по выборам появятся после 21:00 по московскому времени в воскресенье, 19 сентября. Ранее в Центризбирком рассказали, что к вечеру первого дня голосования, 17 сентября, явка составила 16,85% без учета досрочного и электронного голосования.