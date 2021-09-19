Депардье признался в любви к России и проголосовал на выборах в Госдуму

Депардье посетил российское посольство в Париже, чтобы проголосовать / Фото: кадр из видео

Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье проголосовал на выборах в Госдуму РФ, посетив для этого российское посольство в Париже.

Артист признался журналистам, что не голосовал, когда были выборы во французский парламент, но из любви к России он решил воспользоваться своим конституционным правом.

"Россию и Владимира Путина я обожаю, - аргументировал Депардье. - Я считаю, что здесь есть демократия, так как в голосовании участвуют очень много кандидатов".

Как ранее писал сайт kp.ru, Депардье стал гражданином России в январе 2013 года. Позднее он получил прописку в Новосибирске и попробовал начать там бизнес. В декабре 2018 года актер отпраздновал 70-летие.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал российских граждан, проживающих и находящихся за границей, проголосовать на выборах в Госдуму РФ, отметив, что каждый голос очень важен.