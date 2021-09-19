Извержение вулкана произошло на Канарских островах Фото: кадр из видео

В Испании началось извержение вулкана на активной вулканической гряде Кумбре-Вьеха на Канарских островах.

«Извержение начинается на Кумбре-Вьеха на острове Пальма», – сообщает в своем Twitter агентство EFE.

Ученые Института вулканологии Канар сообщали, что в районе Кумбре-Вьеха за неделю были зафиксированы более 20 тысяч землетрясений.

Как писал сайт kp.ru, в конце июня 2021 на северо-западе Коста-Рики произошло извержение вулкана Ринкон-де-ла-Вьеха. Он выбросил в воздух двухкилометровый столб пепла.

Ранее ученые изучили последствия недавнего мощного извержения вулкана Эбеко на курильском острове Парамушир. Они исследовали местность, фото активного кратера, снятые с дрона, и обнаружили следы гигантской бомбы, упавшей на землю в 350 метров от горы. Осколки разлетелись в радиусе 1,8 километров.