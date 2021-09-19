Явка на выборах в Госдуму-2021 превысила 45%

Явка на выборы превысила 45% Фото: Иван МАКЕЕВ

Свыше 45% россиян проголосовали на выборах в Госдуму на 18:00, сообщили журналистам в информцентре ЦИК в воскресенье, 19 сентября.

"Явка по выборам на 18:00 по местному времени составила 45,15%, она за оставшиеся два часа еще подрастет", - уточнила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Напомним, выборы в Государственную думу в России стартовали в пятницу, 17 сентября. Голосование в связи с антиковидными мерами проходит на протяжении трех дней.

Как ранее писал сайт kp.ru, первые данные результатам выборов появятся после 21:00 по московскому времени в воскресенье, 19 сентября, когда закроются избирательные участки в Калининградской области. Об этом рассказал зампред Центризбиркома Николай Булаев.

В частности, избирательные комиссии Дальнего Востока, Сибири и Урала уже ведут подсчет голосов. Так, избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области закрылись в 11:00 по московскому времени. В Приморье, Хабаровском крае и ЕАО голосование завершилось в 13:00 по московскому времени