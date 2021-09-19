Памфилова назвала избирательную систему России максимально прозрачной Фото: Иван МАКЕЕВ

Те, кто пытается скрыть нарушения на выборах в России, не понимают, что избирательная система страны выстроена так, что выявляет любые недочеты, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Некоторые просто отстали от жизни, кто пытается это делать. Они пока не понимают этого», – сказала глава ЦИК в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Памфиловой, избирательная система РФ «одна из самых, если не самая прозрачная в мире». «Система настолько прозрачна, что все тайное становится явным», – отметила она.

Как писал сайт kp.ru, свыше 45% россиян проголосовали на выборах в Государственную думу по состоянию на 18:00.

Напомним. ранее председатель ЦИК предложила российским властям продумать возможность дополнительных школьных каникул, чтобы проводить в это время выборы. По ее словам, нужно ввести одну дополнительную каникулярную неделю в октябре.