Умер Владимир Тучков, писатель и поэт

Писатель Владимир Тучков Фото: Facebook Владимира Тучкова

Умер российский писатель и поэт Владимир Тучков. Его не стало на 73 году жизни. О смерти Тучкова сообщила поэтесса Татьяна Риздвенко.

«Друзья, Владимира Тучкова сегодня не стало. О месте и времени похорон сообщим», – написала она в Facebook.

О причинах смерти писателя пока не сообщается,

Тучков родился в подмосковных Мытищах. Поэт закончил Московский лесотехнический институт и в течение 18 лет работал программистом и системным техником. В период с 1990 по 2002 годы Тучков был журналистом, работая в таких СМИ, как «Московский комсомолец» и «Вечерняя Москва». Он известен по роману «Танцор», который послужил основой для одноименного сериала, вышедшего на телеэкраны в 2003 году. Произведения Тучкова печатались не только в России, но и Германии, Израиле, Франции, Венгрии и Дании.

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