«Единая Россия» лидирует на выборах в думу Томской области

«Единая Россия» лидирует на выборах в Законодательную думу Томской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов в Законодательную думу Томской области по результатам обработки 1,04% бюллетеней.

Как следует из данных информационного табло Центризбиркома, партия пока набрала 42,51% голосов. На втором месте ЛДПР, у которой 20,97% голосов, третья КПРФ – у нее 16,48%. Партии «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», «Яблоко» и Партия роста набрали меньше 10% голосов.

В Томской области проходили выборы двух депутатов Государственной думы, 42 депутатов Законодательной думы, депутатов двух муниципальных дум. Всего в регионе были открыты 769 избирательных участков, явка по состоянию на 14:00 по московскому времени составляла 37,24%.

Как писал сайт kp.ru, первые данные результатам выборов появятся после 21:00 по московскому времени в воскресенье, 19 сентября, когда закроются избирательные участки в Калининградской области.