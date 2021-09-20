Эксперты предлагают отказаться в России от бумажных справок, личных дел и дипломных работ Фото: Милана СОКОЛ

Полный перевод документооборота в электронный вид позволит России сэкономить бумагу, бюджетные деньги и существенно сократить количество чиновников различного уровня, считает старший научный сотрудник Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Наталья Дмитриева.

По словам эксперта, в органах социальной защиты специалисты тратят много бумаги, работая с заявлениями россиян. Так, получая через госуслуг заявление на предоставление льгот, сотрудник соцслужб его распечатывает и назначает день, когда заявитель должен принести подлинники. После получения оригиналов специалист их копирует, делает сводную заявку, формирует бумажное дело и отправляет дальше. Дмитриева отмечает, что в каждом регионе России существует порядка ста категорий льготников, и весь описанный выше документооборот завязывается на каждую из этих выплат.

«Если перевести эту бумажную работу полностью в электронный вид, это позволит не только сэкономить бумагу и бюджетные деньги, но и сократить численность региональных и муниципальных чиновников процентов на 10-15», – сказала она в интервью kp.ru.

В качестве примера Дмитриева привела также личные дела сотрудников государственных органов, в которых содержатся анкеты, справки, договоры о приеме на работу, копии паспортов, дипломов и множество других документов. Специалист подчеркнула, что на всех уровнях власти эти данные должны храниться в бумажном виде, и даже после увольнения сотрудников документы лежат в госархиве в течение 75 лет. При этом должны соблюдаться специальные условия хранения: температура, влажность, кондиционирование и прочее.

«Это не только напрасная трата бумаги – все это очень затратно для государства…Все это не так сложно перевести в цифровой вид, но, к сожалению, у нас до сих пор нет закона о цифровых архивах. Принимать его нужно как можно скорее – госархивы уже переполнены», – заявила сотрудник ВШЭ kp.ru.

Директор Института экологии ВШЭ Борис Моргунов также не видит смысла распечатывать документы при сегодняшнем развитии технологий. По его мнению, почти все госуслуги можно полностью перевести в электронный вид для ускорения документооборота и снижения стоимости услуг. Он предложил изменить ГОСТ и ввести требование печатать на двух сторонах, что, как он думает, принесет 50-процентную экономию бумаги. Вместе с тем он отметил, что уход в цифровизацию не оставит бизнес без заработка, поскольку люди каждый день пользуются бумажными изделиями и читают книги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без бумажки нам не тяжко: какие документы в России давно пора перевести в электронный вид

Перевод в «цифру» только одного вида документов спасает от вырубки небольшой лес (подробности)