Потоки лавы из вулкана на Канарах подобрались к жилым домам Фото: кадр из видео

Извергшиеся из вулкана Кумбре-Вьеха на Канарских островах лава достигла жилых домов, стоящих неподалеку от зоны извержения.

По информации агентства EFE, потоки лавы угрожают нескольким жилищам, один из домов уже окружен раскаленной жидкостью. Сообщается, что извержение вулкана спровоцировало образование шести трещин на его склоне. Как рассказал пресс-секретарь Вулканологического института Канарских островов Давид Кальво, потоки, вероятнее всего, спускаются в сторону побережья.

Как писал сайт kp.ru, извержение вулкана на острове Пальма в Испании началось в воскресенье, 19 сентября. Ученые Института вулканологии Канарских островов сообщали, что в районе Кумбре-Вьеха за неделю были зафиксированы более 20 тысяч землетрясений.

Напомним, ранее ученые изучили последствия недавнего мощного извержения вулкана Эбеко на курильском острове Парамушир. Они исследовали местность, фото активного кратера, снятые с дрона, и обнаружили следы гигантской бомбы, упавшей на землю в 350 метров от горы. Осколки разлетелись в радиусе 1,8 километров.