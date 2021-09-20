Комиссия Госдумы предложила признать нежелательными в России более 20 иностранных НПО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны Василий Пискарев заявил, что в дни голосования зарубежные НПО массово распространяли фейки о выборах в России.

В частности, он указал на действия движения "Голос"* (признано в РФ организацией-иноагентом).

- Прежде всего это относится к "Голосу", признанного иноагентом. Есть информация о прямой и косвенной зарубежной поддержке, которая направлена на дискредитацию выборов в РФ. Зафиксированы и факты обучения за границей провокаторов для организации инцидентов на выборах, - написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев рассказывал, что атаки на системы онлайн-голосования во время российских выборов-2021 больше всего велись с IP-адресов из США (50%) и Германии (25%). Также фиксировались случаи из Северной Кореи, но не в таком большом количестве.