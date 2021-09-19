Больше всего атак на системы онлайн-голосования во время выборов велось с IP-адресов США и Германии Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России атаки на системы онлайн-голосования во время выборов-2021 больше всего велись с IP-адресов из США. Об этом 19 сентября заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

- Мы знаем только место регистрации "айпишников". 50% - США, 25% - Германия, дальше - разброс, в том числе есть и Северная Корея, но совсем немного, - рассказал руководитель ведомства журналистам в ЦИК, комментируя вопрос об источниках кибератак на системы онлайн-голосования РФ.

До этого глава ЦИК Элла Памфилова рассказывала, что порядка 10% атак приходятся на Россию, а еще 5% – на Китай. По ее словам, за все три дня голосования были совершены беспрецедентные кибератаки.

Как ранее писал сайт kp.ru, попытки сорвать первый день электронного голосования в России с треском провались. Электронные системы безопасности успешно отразили потуги тех, кто пытался повлиять из-за границы на качество функционирования сервисов дистанционного электронного голосования.