Китайские наблюдатели о голосовании: Выборы в Госдуму прошли успешно Фото: Олег ЗОЛОТО

Посольство Китая в России сообщило, что китайские дипломаты, которые принимали участие в выборах в качестве общественных наблюдателей высоко оценили проведение голосования.

- Мы изучили подготовку к организации выборов и участки голосования, а также благодаря обмену мнениями с избирателями, китайская сторона считает, что выборы в Госдуму в России прошли успешно, - говорится в сообщении дипведомства в соцсети WeChat. - Все процедуры соответствовали Конституции страны, ее законам и нормативным актам.

Также китайские наблюдатели отметили открытость и прозрачность выборов.

Эксперты Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) ранее не выявили серьезных нарушений в первый день голосования на выборах в Госдуму РФ. В частности, большинство сообщений о якобы нарушениях не подтвердилось. В первый день выборов в НОМ поступали в основном информационные сигналы. Как правило, наблюдатели находили мелкие недочеты вроде случайной выдачи бюллетеней для участия в местных выборах избирателям, которые голосуют по открепительным удостоверениям или по системе "Мобильный избиратель".