Вильфанд рассказал о потеплении в центре европейской части России 24 сентября 2021 года

Вильфанд рассказал о потепление в центре европейской части России 24 сентября 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в центр европейской части страны ближе к пятнице придет потепление.

По словам синоптика, 24 сентября температура воздуха днем прогреется до 13 градусов. Однако пасмурный характер погоды будет сохраняться.

- В пятницу ожидается повышение температуры. Она будет в диапазоне 11-13 градусов, конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее, - рассказал Вильфанд ТАСС.

Метеоролог также добавил, что в центре европейской части страны погода будет оставаться облачной с небольшими дождями.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что около трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник, 20 сентября. По его словам, такого дождя в российской столице не было более 73 лет.