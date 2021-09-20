Тропический шторм "Роуз" бушует в Атлантическом океане Фото: REUTERS

В северной части Атлантического океана с воскресенья, 19 сентября, бушует тропический шторм "Роуз". Об этом сообщили специалисты Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Исследователи определили, что скорость порывов ветра в пределах урагана превышает 18 м/с. Сейчас шторм находится на расстоянии 595 км к западу от островов Зеленого мыса, где расположено западноафриканское государство Кабо-Верде, и движется на северо-запад со скоростью 7,1 м/с.

За весь сезон ураганов 2021 года "Роуз" стал 17-м штормом, получившем имя.

Ранее сайт kp.ru писал о жертвах ливней и наводнений, которые были вызваны ураганом "Ида" на Восточном побережье США. В результате погибли 82 человека. Больше всего жертв стихии в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, также много погибших также в штатах Пенсильвания и Луизиана.