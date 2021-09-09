Число жертв урагана «Ида» в США возросло до 82

Последствия урагана «Ида» в США Фото: REUTERS

Число жертв ливней и наводнений, вызванных ураганом «Ида» на Восточном побережье США, возросло до 82 человек, передает телеканал CBS. Ранее сообщалось о 45 погибших.

Больше всего погибших в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, региональные власти сообщают о десятках жертв, много погибших также в штатах Пенсильвания и Луизиана. Спустя столько дней после урагана спасатели находят тела людей в затопленных этажах жилых домов и зданий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ураган «Ида» обрушился на американское побережье около полудня 29 августа. Первой под удар стихии попала Луизиана, где из-за урагана даже изменилось направление течения реки Миссисипи.Тогда же президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате и распорядился выделить пострадавшим федеральную помощь.

Синоптики предсказывали, что «Ида» может стать самым мощным ураганом в Луизиане со времен «Катрины». К счастью, худшие прогнозы не сбылись, однако после урагана на восточные штаты обрушились сильные ливни, реки вышли из берегов.