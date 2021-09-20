В Германии допустили пересмотр договоренностей с Россией по "Северному потоку-2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новое правительство Германии может решить начать пересмотр ряда определённых договоренностей с Россией по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом заявил представитель Федеральной ассоциации экономразвития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф.

По его мнению, такие сложности возможны, если к власти в стране придет партия "Зеленых".

- Да, если к власти придут члены "Зеленых", то есть определенные риски возникновения трудностей с поставками природного газа, не исключено, что будет пересмотр соглашений, - рассказал Ункауф "Известиям".

Однако также он добавил, что даже если представители "Зеленых" не окажутся во главе коалиции, то вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ. Эксперт также признал, что строительство газопровода уже завершено, а это значит, что у ФРГ уже есть возможность покупать газ у РФ.