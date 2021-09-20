Миллионеры из США рассказали о недостатках большого наследства

В опросе участвовали люди с капиталом не менее 1 миллиона долларов Фото: Артем КИЛЬКИН

Консалтинговая компания The Motley Fool провела опрос среди 2 тысяч американцев в возрасте от 18 лет и с капиталом не менее 1 миллиона долларов. Оказалось, что большинство из них (67%) боится оставить после себя слишком большое наследство.

Опрос, проведенный 2 сентября 2021 года, показал, что большинство опасений связано с тем, как будут использоваться завещанные активы. Наследодатели боятся, что наследство будет потрачено безответственно (58,7%) или что их семьи не готовы управлять такими вещами (56,5%). Также 56,03% опрошенных сказали, что наследство лучше использовать в других целях, например в благотворительных. А 55,77% респондентов опасаются, что наследники могут облениться.

Чтобы быть уверенными в судьбе наследников и активов, большинство опрошенных американцев собирается потребовать от наследников выполнения определенных условий. Чаще всего среди таковых назывались получение образования, высокий заработок, передача активов не детям, а внукам.

Как ранее писал сайт kp.ru, агентство Bloomberg составило рейтинг 25 самых богатых семей мира 2021 года на основе данных Bloomberg Billionaires Index. Россиян в их числе не оказалось.