"Единая Россия" сохраняет конституционное большинство в Госдуме

Выборы в Государственную думу России восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021 Фото: REUTERS

В Центризбиркоме озвучили промежуточные итоги выборов в Госдуму. Отмечается, что "Единая Россия" сохранят конституционное большинство.

По результатам обработки 70,06% протоколов партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 48,46% голосов по федеральному округу, на втором месте КПРФ с 20,30%, на третьем - ЛДПР с 7,69%.

Как ранее заявлял секретарь генсовета партии Андрей Турчак, задачей "Единой России" было получить от 300 мест в Госдуме нового созыва.

"Я не отказываюсь от своих слов. Мы говорили, что у нас задача получить 300+ мест, мы к ней стремимся", - цитирует Турчака РИА Новости.

Напомним, выборы в Государственную думу России восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021. За места в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов. Также в этот период проходили муниципальные выборы.

Как ранее писал сайт kp.ru, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила прошедшие в России выборы в Государственную думу. По ее мнению, они были открытыми и прозрачными, а также показали эффективность избирательного законодательства страны.