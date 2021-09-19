Матвиенко назвала выборы в России в 2021 году абсолютно прозрачными Фото: Артем КИЛЬКИН

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила прошедшие в России выборы в Государственную думу.

По ее мнению, они были открытыми и прозрачными, а также показали эффективность избирательного законодательства страны.

- Выборы состоялись, это уже факт. Они были абсолютно прозрачными, открытыми и легитимными, - рассказала Матвиенко в эфире телеканала "Россия 1".

Она также отметила, что никаких серьезных нарушений, которые бы могли значительно повлиять или изменить ход голосования не было.

Выборы в Госдуму РФ восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября 2021 года. За место в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов.