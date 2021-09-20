Минсельхоз исключил дефицит гречки в России

В 2021 году посевные площади под гречиху были увеличены на 12,1% - до 975,9 тысяч гектаров Фото: REUTERS

Минсельхоз России опроверг информацию о грядущем дефиците гречки в стране. В ведомстве сообщили, что запасов крупы достаточно и недостатка в ней не предвидится.

Минсельхоз напомнил, что в 2021 году посевные площади под гречиху были увеличены на 12,1% - до 975,9 тысяч гектаров. К 16 сентября было убрано около трети площадей. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства в разговоре с ТАСС, объемы производства покрывают спрос предприятий переработки, что позволяет в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка.

Сообщения о дефиците гречки могли появиться из-за цен на нее в магазинах. По данным Росстата, летом крупа в магазинах стоила в среднем 102,5 рубля за килограмм.

Как ранее писал сайт kp.ru, с июля прошлого года по июнь 2021 года потребление круп в России снизилось на 12,9%. Хуже всего ситуация по кускусу – продажи упали почти на треть. Продажи гречки упали на 19,6%. А вот овсянку и булгур стали покупать чаще. По первой позиции прирост составил 4,8% по второй - 3,6%.