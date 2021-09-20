Видео стрельбы в Пермском государственном университете появилось в сети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сети появилось видео со стрельбой в Пермском государственном университете.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина идет к зданию университета, достает оружие и делает выстрел. Запись в социальных сетях опубликовали очевидцы.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 сентября, неизвестный открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. Студентам пришлось спрятаться в аудиториях, некоторым пришлось покидать здание вуза через окна. По данным источника «Интерфакса», есть погибшие и пострадавшие.

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться внутри. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — разворачивайтесь!», – говорится в сообщении в Telegram-канале университета.

Как уточняют в пресс-службе университета, в вузе произошла стрельба из травматического оружия.