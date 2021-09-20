СК возбудил уголовное дело после стрельбы в Пермском государственном университете Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После стрельбы в Пермском государственном университете, в результате которой погибли и пострадали несколько человек, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство».

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, расследование инцидента поручено центральному аппарату ведомства. Отмечается, что личность нападавшего установлена, правоохранители собирают характеристику о стрелявшем. На место происшествия направлены следователи Главного управления криминалистики.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 20 сентября, около 11 часов по местному времени неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с оружием и открыл стрельбу на улице. Часть студентов и преподавателей закрылась в аудиториях, часть эвакуировалась из здания через окна.

Известно о десяти пострадавших. По данным МВД, в результате стрельбы есть погибшие.