Мишустин поручил Мурашко и Фалькову вылететь в Пермь в связи со стрельбой в вузе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову срочно вылететь в Пермь в связи с трагическими событиями в ВУЗе, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, 20 сентября около 11 часов по местному времени неизвестный, который мог быть студентом, проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Часть студентов и преподавателей закрылась в аудиториях, часть эвакуировалась из здания через окна.

По данным Минздрава, как минимум 19 человек пострадали. Еще 8 погибли. Точные данные еще уточняются.